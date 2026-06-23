Suriye Devlet Başkanı Ahmed El-Şara’nın 7-8 Temmuz'da Ankara’da gerçekleştirilecek NATO zirvesi döneminde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre El-Şara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesinin marjında ikili temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelebilir.

Ankara ve Şam, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Bu karar, NATO zirvesine katılacak ABD Başkanı Donald Trump'ın "Lübnan'daki Hizbullah'ı Suriye halledebilir" yorumu ardından geldi.

Kaynaklar, El-Şara’nın gerçekleştireceği olası ziyaretin doğrudan NATO zirvesiyle ilişkili olmadığını, ancak zirve marjında yapılacak yan görüşmelerin Suriye liderinin uluslararası itibarını artırabileceğini belirtti.

SURİYE DEĞERE BİNDİ

NATO ülkelerinin liderleri, Suriye lideriyle bölgesel güvenlik, terörizmle mücadele ve yıllar süren iç savaşın ardından ülkenin yeniden istikrara kavuşması gibi konuları görüşmek istiyor.

Bu süreçte ABD ve Avrupa, Suriye’yi kendilerine yakınlaştırmayı ve Esad’ın eski destekçileri olan İran ile Rusya’nın bölgedeki nüfuzunu sınırlamayı hedefliyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta İsrail’in Hizbullah’a yönelik askeri operasyonlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, İran destekli bu grubu etkisiz hale getirmede Suriye’nin İsrail’den daha başarılı olabileceğini savunmuştu.

LÜBNAN PLANININ TEMELLERİ ATILIYOR MU?

Suriye Arap Haber Ajansı'nın aktardığına göre El-Şara, Şam yönetiminin Lübnan'daki devlet kurumlarını güçlendirerek ve Hizbullah ile daha yakın ilişkiler kurarak ülkede istikrara destek verebileceğini, ancak askeri bir müdahalede bulunmayı kesinlikle reddetiğini açıkladı.

Şara, "neden herkes bana bunu soruyor anlamıyorum. Hayır, Lübnan'da askeri harekat yapmayacağız" açıklamasını yaptı.

El Şara’ya bağlı güçler daha önce Suriye'de İran yanlısı grupları zayıflatmış ve Esad’ın devrilmesiyle Hizbullah’ın İran silahlarına erişim sağladığı silah tedarik rotası kesmişti.

Yıllar süren iç savaşın ardından toparlanmaya çalışan Suriye; mezhepsel gerilimler, IŞİD tehditleri, eskiden YPG'nin kontrolündeki bölgelerin durumu ve ciddi ekonomik sorunlar gibi pek çok zorlukla mücadele etmeye devam ediyor.