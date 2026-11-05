ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğu kaybetmesinin ardından Trump Media & Technology Group hisseleri sert düştü. Truth Social sosyal medya platformunun sahibi olan şirketin hisseleri, 4 Kasım işlemlerinde yüzde 24,54 değer kaybetti.

Demokratlar hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu kazanırken, ABD borsalarının genelindeki yükseliş Trump Media hisselerine yansımadı.

HİSSELER 4,49 DOLARA GERİLEDİ

Nasdaq'ta DJT koduyla işlem gören Trump Media hisseleri, 3 Kasım'daki 5,95 dolarlık kapanışın ardından 4 Kasım seansını 4,49 dolardan tamamladı. Böylece son 52 haftanın en düşük kapanış seviyesine indi.

Gün içinde 4,46 dolara kadar gerileyen hisselerde işlem hacmi de arttı. Önceki işlem gününde 4,39 milyon olan el değiştiren hisse sayısı yaklaşık 21,6 milyona çıktı.

WALL STREET TERS YÖNDE HAREKET ETTİ

Aynı seansta Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 3 artışla 53.356 puana yükseldi. S&P 500 yüzde 1,6, Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 1,4 değer kazandı.

Dünya Ekonomi'nin aktardığı değerlendirmeye göre, piyasalardaki yükselişte Demokratların Kongre çoğunluğunu kazanmasının Trump yönetiminin bazı ekonomi politikalarını uygulamasını zorlaştırabileceği beklentisi etkili oldu. Yatırımcılar, yasama ve yürütme arasındaki güç paylaşımının ani politika değişikliklerini sınırlayabileceği ihtimalini fiyatladı.

Trump'ın siyasi gücüyle yakından ilişkilendirilen Trump Media'da ise seçim sonuçlarının ardından artan risk algısı, satış baskısını güçlendiren unsurlardan biri olarak değerlendirildi. Bununla birlikte düşüşün tamamını yalnızca seçim sonuçlarına bağlamak mümkün değil; şirketin finansal görünümü ve yatırımcıların risk iştahı da fiyatlamada rol oynuyor.

FAALİYET RAPORUNDA TRUMP UYARISI

Trump Media, 2025 yılı faaliyet raporunda ticari başarısının kısmen Donald Trump'ın itibarı ve popülerliğine bağlı olduğunu belirtti. Raporda, Trump'ın popülerliğindeki olası gerilemenin şirketin marka değerini zayıflatabileceği, gelirlerini ve kullanıcı tabanını olumsuz etkileyebileceği uyarısı yer aldı.

Truth Social'ın kullanıcı kazanma stratejisinin de Trump'ın sosyal medya takipçileriyle yakından bağlantılı olduğu vurgulandı. Şirket, Truth Social'ın yanı sıra Truth+ yayın platformu ve Truth.Fi finansal hizmetler markasıyla faaliyetlerini çeşitlendirmeye çalışıyor.



*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.