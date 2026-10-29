Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan, isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'daki görüşmede ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in de bulunduğunu belirtti.

WSJ'nin haberinde, Cooper'ın Trump'a bizzat brifing vermesinin nadir görüldüğüne dikkat çekildi. Gazete, bunun ABD'nin önemli askeri saldırılara yaklaştığının habercisi olabileceği değerlendirmesini yaptı.

SENATÖR MURPHY: PLANLAR “DELİCE”

Demokrat Senatör Chris Murphy, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik olası saldırı planları hakkında bir grup senatörle birlikte bilgilendirildiklerini söyledi. Planları “delice” olarak niteleyen Murphy, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu, (gerilim açısından) yıkıcı bir tırmanışa yol açacak ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımızın muhtemelen yok olmasına neden olacaktır.”