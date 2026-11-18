ABD'de aralarında Başkan Donald Trump'ın da bulunduğu birkaç siyasetçiye yönelik suikast planlamakla suçlanan Pakistanlı Asif Merchant'a 27 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Terör ve kiralık katil tutma suçlamalarıyla New York'un Brooklyn bölgesindeki federal mahkemeye çıkan Merchant'ın, kiralık katil tutma suçunu kabul ettiği mahkeme kararında kaydedildi.

Merchant'ın avukatı Avraham Moskowitz, kararı temyize götürmeyi düşündüklerini söyledi. ABD Adalet Bakanı Todd Blanche ise hükmü adil bulduğunu belirterek, "Adalet Bakanlığı, liderlerimize yönelik yabancı terörist faaliyetlerine müsamaha göstermeyecek ve sorumlular hesap verene kadar bu çabalarını sürdürecektir." dedi.

İKİ KİŞİYE 5 BİN DOLAR AVANS İDDİASI

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ağustos 2024'te Merchant'ın ABD topraklarında siyasi suikastlar gerçekleştirmeyi planlamakla suçlandığını bildirmişti.

Federal yetkililer, Merchant'ın Haziran 2024'te New York'a giderek siyasetçilere yönelik suikastları işlemek üzere işe alabileceğini düşündüğü kişilerle görüştüğünü ve iki suikastçıya 5 bin dolar avans ödediğini belirtmişti.

PLANI İRAN MI HAZIRLADI?

Merchant, planın İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı kişilerce hazırlandığını ileri sürmüştü. Kendisiyle temas kuranların hedef olarak Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden ve ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin isimlerini verdiğini ifade etmişti.