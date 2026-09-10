Donald Trump, Teksas'ın Dallas kentinde Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresinde yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Başkan Trump, Kasım’da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato'yu kazanması şartıyla, ABD'deki her yetişkin vatandaşa 5 bin dolar (240 bin TL) ödeme yapacağını açıkladı.

“TRUMP TEMETTÜSÜ” ŞARTI: PARA ABD'DE HARCANACAK

Trump, bu ödemeyi “Trump temettüs” olarak adlandırdı ve başarılı şirketlerin hissedarlara dağıttığı nakit dağıtımına benzetti. Ancak ödeme için önemli bir şartı vardır: Vatandaşlara verilecek para sadece ABD sınırları içerisinde harcanabilecek.

Trump, “Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'ni ve Senato'yu kazanırsa, ABD'deki her yetişkin vatandaşa 5 bin dolar temettü dağıtacağım” dedi. Bu vaadin gerçekleşmesi için Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadında da kontrolü sağlaması gerekir; tek bir kanatta çoğunluğun yeterli olacağı belirtilmedi.

Associated Press'in hesabına göre ABD'de yaklaşık 270 milyon yetişkin yaşıyor. Vatandaşı olmayan yetişkinler dışlanırsa, 5 bin dolarlık çeklerin toplam maliyetinin 1 trilyon doları aşması bekleniyor. Bu nedenle vaadin nasıl finanse edileceği en büyüK soru işaretlerinden biri olarak görülüyor.

Başkan Trump, ödemelerin ülkenin ekonomik başarısı sayesinde yapılacağını savundu. Ancak Dallas'taki konuşmasında paranın hangi bütçe kalemiyle karşılanacağına ilişkin açıklama yapmadı. CBS News, Trump'ın ödemeleri gerçekleştirmek için Kongre'den yetki isteyip istemeyeceğinin de açıklanmadığını aktardı.

Trump'ın vatandaşlara doğrudan ödeme fikrini ilk kez gündeme getirmedii de dikkat çekiyor. Daha önce gümrülk tarifelerinden elde edilen gelirlerle vatandaşlara 2 bin dolarlık ödeme yapılması fikrini ortaya atmıştı.

Yeni vaad, miktarı 5 bin dolara çıkarırken, doğrudan Cumhuriyetçilerin seçim başarısına bağlanmasıyla önceki öneriden ayrılıyor.