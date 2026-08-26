İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) bünyesindeki Kanal 3, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ın başına 10 milyon dolarlık ödül konulduğunu duyurdu.

Kanalda yayınlanan videoda, Barron Trump'ın yaşamı ve günlük rutinine ilişkin çeşitli iddialara yer verildi. Videoda, Barron'un nerelerde bulunduğu, eğitim durumu, korumaları ve kişisel ilgi alanlarına dair bilgiler paylaşıldı.

BİLGİLERİ BARRON TRUMP İLE GÖRÜŞEN KADIN SERVİS ETTİ

Videoda, kendisine ulaşabilecek kişilere yönelik yönlendirmelerde bulunulduğu ve suikast düzenleyecek kişiye 10 milyon dolarlık ödül verileceği belirtildi. Söz konusu bilgilerin, Trump Tower'ın 58. katında Barron Trump ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülen bir kadın tarafından servis edildiği savunuldu.

Haberde ayrıca Barron Trump'ın New York'taki Trump Tower'dan Washington DC'deki eğitim kurumuna koruma konvoyuyla gittiği iddia edildi. Bu iddiaya eşlik eden görüntülerde New York'taki Trump Tower'ın görselleri yer aldı.

Videoda Barron Trump'ın video oyunlarına ilgisi, kişiliği, korumaları ve derslere katılım şekli gibi çeşitli konularda da iddialara yer verildiği ve bazı adres bilgilerinin paylaşıldığı öne sürüldü.

İran basınında geçen ay, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler ve oğlu Barron'a yönelik tehdit içeren bir video yayımlanmıştı. Tesnim Haber Ajansı tarafından yapılan paylaşımda, Melania Trump'ın sık bulunduğu yerler ile alışveriş yaptığı öne sürülen mağazalar gösterilmişti.