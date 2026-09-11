Donald Trump, Dallas'ta gerçekleşen Cumhuriyetçi Ara Dönem Kongresi'nde yaptığı konuşmayla herkese 5 bin dolar ödeme yapacağını duyurdu. Bu vaadi, dar bir siyasi danışman çemberi dışında kimseyle paylaşmadan ortaya atan Trump, Beyaz Saray'da acil çalışmalara neden oldu.

"GERÇEKÇİ DEĞİL" UYARILARI

Teklif, bütçeye 1 trilyon dolardan fazla yük getirecek olması nedeniyle Cumhuriyetçi yasa koyucular ve parti ekonomistleri tarafından gerçekçi bulunmadı. Kasım ayındaki ara seçimler öncesi sunulan bu fikrin, partinin temel ekonomik ilkeleriyle çeliştiği belirtildi.

Beyaz Saray'nın sonradan yayımladığı bilgi notunda, ödemelerin nasıl finanse edileceğine ilişkin açık bir ayrıntı yer almadı. Trump, finansman kaynağının dış ticaret tarifelerinden elde edilecek gelirden sağlanabileceğini öne sürdü.

Ancak bağımsız kuruluşlar, yeni tarifelerin bu devasa maliyetin sadece onda birini karşılayabileceğini bildirdi. Kongre bütçe ofisi verilerine göre, bu büyüklükte bir ödeme federal bütçede devasa bir delik açma riski taşıyor.

Artan yaşam maliyetleri ve enflasyona ilişkin seçmen hoşuntsuzluğunu azaltmayı amaçlayan bu teklif, uzmanlar tarafından bütçe açığını büyüTüp enflasyonu tetikleyeceği gerekçesiyle eleştirildi.

Teklifin hayata geçmesi için Kongre onayının gerekip gerekmediği konusunda belirsizlikler sürerken, müttfikler ve eski parti yetkilileri hamlenin siyasi bir rüşvet olarak algılanabileceği uyarısında bulundu.