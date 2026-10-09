Petrol piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamalarının ardından cuma günü düşüşe geçti.

Ortadoğu'daki arz endişelerini hafifleten bu gelişme, fiyatların gerilemesine neden oldu. TSİ 07.25 itibarıyla Brent petrol vadeli işlemleri varil başına 102,53 dolara, ABD Batı Teksas Tipi Ham Petrolü (WTI) vadeli işlemleri ise 90,30 dolara indi.

"ÖNCE SEÇİM" MESAJI

Trump, perşembe günü Washington yönetiminin İran ile “verimli görüşmeler” yürüttüğünü ve 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce İran'a saldırı planlanmadığını belirtti. Bu açıklama, ABD'nin seçimlerden önce İran'a saldırmayı değerlendirdiğine ilişkin basında çıkan haberlerin ardından geldi. İran'ın Tasnim haber ajansı da aynı gün Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi'nin, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yedi gün içinde yeniden açılmasını öngören önerisine ABD'nin vereceği yanıtı değerlendirdiğini bildirdi.

ABD, sekizinci ayına giren savaşı sona erdirmek amacıyla İran üzerindeki ekonomik baskısını sürdürüyor. Bu kapsamda perşembe günü İran'dan ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimya malzemeleri taşıyan kişi, ağ ve 17 gemiyi hedef alan yeni yaptırımlar uygulandı.

KASIRGA ÜRETİMİ DURDURDU

Petrol piyasasında takip edilen bir diğer önemli gelişme, Meksika Körfezi'ndeki Isaias Kasırgası oldu. ABD Deniz Madenleri İdaresi verilerine göre, fırtına nedeniyle bölgedeki üreticiler perşembe itibarıyla günlük yaklaşık 1,3 milyon varil petrol üretimini durdurdu. Bu miktar, Meksika Körfezi'ndeki mevcut petrol üretiminin yüzde 62,9'una karşılık geliyor.

Brent petrol, hafta başında Ortadoğu'dan ham petrol taşıyan gemilere yönelik saldırıların artmasının ardından perşembe günü yüzde 4 yükselişle kapanmıştı. Fiyatların bu hafta genelinde yükselmesi beklenirken, Meksika Körfezi'ndeki kasırganın neden olduğu arz kesintilerine rağmen WTI petrolün haftayı sınırlı düşüşle tamamlaması öngörülüyor.

Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol taşımacılığına yönelik tehditlerin ekim ayında artması, petrol piyasasında fiyat dalgalanmalarına neden olmuştu. Savaş öncesinde bu güzergâhtan taşınan petrol ve yakıt miktarı, küresel sevkiyatların yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geliyordu.