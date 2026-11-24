ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen geleneksel Şükran Günü etkinliğinde, Batı Virginia eyaletinde yetiştirilen Freedom ve Feathers adlı iki hindiyi affetti.

İRAN'A İLİŞKİN İDDİALARINI YİNELEDİ

Etkinlikte Amerikan halkına ve özellikle ABD askerlerine seslendiğini belirten Trump, ülke olarak “en güçlü” oldukları bir dönemden geçtiklerini söyledi.

İran'la savaşta “çok başarılı” olduklarını savunan Trump, Tahran'ın nükleer silah elde edemeyeceğini ve Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin izinsiz şekilde ABD ablukasını geçemediğini ileri sürdü. Trump, “Onların artık ne ordusu ne de donanması kaldı. Onları tamamen yok ettik. Çok az füze kapasiteleri kaldı.” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Ukrayna'nın Oleşki kentinde sivillerin bölgeden çıkarılması için geçici olarak sağlanan ateşkes sürecindeki katkısı dolayısıyla eşi Melania Trump'a teşekkür etti.

1963'TEN BERİ SÜREN GELENEK

Daha sonra, Batı Virginia eyaletinde yetiştirilen iki hindiyi affettiğini açıklayan Trump, hindilerden birinin Beyaz Saray'ın bahçesinde çalıların arasında bir yere kaçtığını ancak yine de affedildiğini dile getirdi.

ABD'de her yıl kasım ayının son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor. Beyaz Saray'da hindi affetme geleneği John F. Kennedy'nin başkan olduğu 1963'ten beri devam ediyor.