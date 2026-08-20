İran Devrim Muhafızları Ordusu, olası yeni bir çatışma senaryosuna karşı sert bir dil kullandı. Sözcü Hüseyin Muhibbi, ülkenin askeri kabiliyetlerini son dönemde önemli ölçüde geliştirdiğini ve bu durumun düşmanlar için ciddi bir caydırıcılık oluşturduğunu ifade etti.

"FÜZE BAŞLIKLARININ NESİL, HASSASİYET VE MENZİL AÇISINDAN YENİ BİR AŞAMAYA GEÇTİK"

Muhibbi, ülke basınına yaptığı açıklamada, geçen yılın haziran ayında ve bu yılın şubat ayının sonundaki savaşların ardından askeri kapasitelerinin artırıldığını hatırlattı. Sözcü, "Başka bir savaşın başlaması halinde silahlarımız kesinlikle farklı ve daha yıkıcı olacaktır. Füze başlıklarının nesli, hassasiyeti ve menzili bakımından yeni bir aşamaya geçtik" dedi.

Silah üretim süreçlerinin hiçbir zaman durmadığını vurgulayan Muhibbi, yeni nesil füzelerde kullanılan harp başlıklarının tahrip gücünün, önceki çatışmalarda kullanılan modellere kıyasla çok daha yüksek olduğunu kaydetti.