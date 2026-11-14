ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşme gerçekleştirecek. Beyaz Saray'ın açıkladığı programda nükleer silahların azaltılması da gündemde yer alıyor.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, Trump'ın önümüzdeki hafta başında önce Filipinler'e, ardından Çin'e gideceğini duyurdu. Trump'ın perşembe öğleden sonra Şi ile ayrıca ikili görüşme yapacağını belirten Wales, gündeme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Başkan, diğer konuların yanı sıra yayılması son derece tehlikeli olan nükleer silahların dünyada azaltılması konusunu ele alacağını açıkça belirtti."

WASHINGTON ANLAŞMA BEKLEMİYOR

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD'li yetkili, Washington yönetiminin görüşmelerden herhangi bir anlaşma çıkmasını beklemediğini vurguladı. Yetkili, görüşmeyi bu ülkeler arasında liderler düzeyinde bir başlangıç noktası olarak tanımladı.

Çin'in dünyada açık ara en hızlı büyüyen nükleer cephaneliğe sahip olduğunu savunan yetkili, Pekin'in artık "yetişkinler masasına oturma" vaktinin geldiğini söyledi.

Aynı yetkiliye göre Trump, Şi ve Putin ile yapacağı üçlü görüşmede İran konusunu ele almayı planlıyor. Ukrayna ise görüşmenin gündeminde bulunmuyor.

FİLİPİNLER'DE TİCARET VE GÜVENLİK GÜNDEMİ

Beyaz Saray'daki bilgilendirmede, Trump'ın iki ülkeyi kapsayan ziyaretinde bölgesel güvenliğin yanı sıra ticaret, yatırım ve ekonomik büyüme odaklı görüşmeler yapılacağı belirtildi.

Trump'ın turun ilk durağı olan Filipinler'in başkenti Manila'da, Hint-Pasifik bölgesinde barış, refah ve güvenliği konu alan Quad (Dörtlü) liderler toplantısına katılması, ardından Tayland ile bir ticaret anlaşması yapması bekleniyor. ABD-ASEAN Özel Zirvesi'ne katılması ve bölge liderleriyle akşam yemeğinde bir araya gelmesi de planlanıyor.

Üst düzey ABD'li yetkililer, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos ile de görüşecek olan Trump'ın havacılık, savunma, enerji ve teknoloji sektörlerinde ticari anlaşmalara ve stratejik yatırımlara imza atmasının öngörüldüğünü bildirdi. Bu adımlarla pazarların genişletilmesinin ve ABD'deki istihdamın desteklenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Trump'ın Çin ziyaretinde ise ABD'nin dengeli ticareti teşvik etme, ihracat pazarlarını genişletme ve ekonomik büyümeyi ilerletme hedefleri üzerinde durulacağı açıklandı.