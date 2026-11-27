ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimlerinin ardından Nvidia CEO'luğuna yeniden getirilen Jensen Huang, 1 ve 3 Aralık'ta ABD Kongresinde ifade verecek. Huang'ın dönüşüne ilişkin ulusal güvenlik tartışmaları sürerken Trump, kararın arkasında durdu.

Huang, 1 Aralık'ta Temsilciler Meclisi üyelerinin katılacağı kapalı oturumda soruları yanıtlayacak. 3 Aralık'ta Senatoda yapılacak oturum ise kamuya açık olacak.

İKİ PARTİDEN İNCELEME ÇAĞRISI

Huang, özel hayatına ilişkin iddialar ve Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen bir kadınla ilişkisi olduğu yönündeki haberlerin ardından görevden alınmıştı. Trump'ın girişimleri sonucunda hafta başında yeniden Nvidia'nın CEO'luğuna getirildi.

Trump'ın, Başkan Yardımcısı JD Vance'i de devreye sokarak Nvidia yönetim kuruluna Huang'ın göreve dönmesi için çağrıda bulunduğu belirtildi. Bu girişimlere tepki gösteren Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri, Huang ile Trump yönetimi arasındaki ilişkilerin incelenmesi için harekete geçeceklerini açıkladı.

Florida'daki Mar-a-Lago'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Huang'ın yeni görev dönemini “ikinci dönemi” olarak nitelendirdi. Nvidia'nın kararı açıklamasından bu yana Huang ile görüşmediğini, ancak ilerleyen dönemde görüşebileceklerini söyledi. Trump, Huang'ın dönüşüne ilişkin ulusal güvenlik endişelerini de reddetti.

HİSSELER ÖNCE YÜKSELDİ, ARDINDAN GERİLEDİ

Huang'ın göreve döndüğünün açıklanmasının ardından Nvidia hisseleri pazartesi günü yüzde 31'in üzerinde değer kazandı. Ancak takip eden iki işlem gününde yüzde 9,5'i aşan kayıp yaşandı.

Trump, piyasaların Huang'ın dönüşünü olumlu karşıladığını savundu. Müdahalesinin ABD ve dünya ekonomisi açısından doğru bir adım olduğunu ileri sürdü.

ABD Başkanı, 4 Aralık'ta Arizona'ya giderek Nvidia'ya da çip üreten Tayvanlı yarı iletken şirketi TSMC'nin fabrika genişletme yatırımının temel atma törenine katılacak.