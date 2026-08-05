Başkan Donald Trump'ı taşıyan başkanlık helikopteri Marine One, dün Beyaz Saray'dan havalandığı sırada yakındaki Ronald Reagan Havalimanı'ndaki ticari uçuşların durdurulmadığı ortaya çıktı.

Wall Street Journal'ın ismini vermediği kaynaklara göre hava trafik kontrolörleri, protokol gereği yapılması gereken bu kritik güvenlik önlemini devreye sokmadı.

Güvenlik prosedürleri, başkanlık helikopterinin havalandığı anda çevredeki hava araçlarının hareketinin kesilmesini şart koşuyor.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkilileri, yaşananları 'güvenlik olayı' olarak sınıflandırarak Marine One mürettebatı ile hava trafik kontrolörleri arasındaki tüm iletişimi mercek altına aldı. İsmini açıklamayan bir FAA sözcüsü, durumun 'ucuz atlatıldığını' belirterek Marine One'ın havalandığında ticari bir hava aracıyla 'tehlikeli düzeyde' yakın mesafede kaldığını kaydetti.

Kaynaklar, helikopterin diğer uçaklardan güvenli mesafede tutulamaması riskinin ciddi şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, iddialar üzerine açıklama yaptı. Desai, Marine One uçuşlarını gerçekleştiren pilotların 'dünyadaki en iyi havacılardan olduklarını ve ABD Başkanı Trump'ın bu olay sırasında tehlikede olmadığını' söyledi.

Sözcü, personelin yüksek standartlarda eğitildiğini ve operasyonel güvenliğin her zaman öncelik olduğunu vurguladı.

GEÇEN AY DA FACİADAN DÖNÜLDÜ

Olay, 29 Ocak 2025'te aynı havalimanı yakınlarında meydana gelen ve 67 kişinin hayatını kaybettiği havacılık faciasının ardından gerçekleşti.

Amerikan Havayolları'na ait yolcu uçağı ile Black Hawk tipi askeri helikopterin Potomac Nehri üzerinde çarpışmasının ardından FAA, Ronald Reagan Havalimanı'nda eşzamanlı uçak ve helikopter uçuşlarının sayısını azaltmıştı.

Kazada hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kimlikleri tespit edildi ve kalıntılarına ulaşıldı.