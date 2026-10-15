ABD’nin dondurulan Rus devlet varlıklarının bir kısmını kendi denetiminde kurulacak özel bir finansal yapıya devretme teklifi, Avrupalı müttefiklerden destek görmedi. Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik diplomasi kapsamında hazırlanan plan, Miami’de Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerin katıldığı üst düzey toplantıda sunuldu.

CNBC-e’nin haberine göre Washington, Rusya’yı barış masasına döndürmek amacıyla söz konusu varlıkların bir kısmı üzerindeki blokajın kaldırılmasını istedi. Donald Trump’ın temsilcilerinin sunduğu teklif, fonların ABD denetimindeki yapıya aktarılmasını öngörüyordu.

AVRUPALI TEMSİLCİLER KONTROL DEVRİNE KARŞI ÇIKTI

Görüşmelerde yer alan İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği ve NATO temsilcileri, dondurulan fonların kontrolünün ABD denetimindeki bir yapıya devredilmesine ya da kaynakların Moskova’ya geri aktarılmasına karşı çıktı.

Avrupalı diplomatlar, teklifin yürürlüğe girmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Habere göre Washington’ın girişimi, Kiev ve Avrupa başkentlerinde ABD’nin müzakere stratejisine ilişkin endişelere yol açtı.

STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN 27 ÜLKENİN ONAYI GEREKİYOR

Savaşın başlangıcından bu yana Batı finans sisteminde dondurulan yaklaşık 260 milyar euroluk Rus devlet varlığının büyük bölümü AB sınırları içinde bulunuyor.

AB ülkeleri, bu varlıkların ana parasına el konulmasının hukuki riskler taşıdığını savunuyor. Bu nedenle yalnızca varlıklardan elde edilen faiz gelirlerinin Ukrayna’ya kredi teminatı olarak sunulmasını destekliyor.

Dondurulan fonların serbest bırakılması veya statüsünün değiştirilmesi, AB’nin 27 üye ülkesinin oy birliğini gerektiriyor.