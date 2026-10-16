ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Paolo Zampolli, Rus sporcuların 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na daha geniş katılımı için ilerleme sağlanacağı konusunda iyimser olduğunu belirtti. Zampolli, spor yasaklarının siyasi diyaloğun kalıcı alternatifi olmaması gerektiğini savundu.

RT'nin haberine göre, perşembe günü TASS'a konuşan Zampolli şu ifadeleri kullandı:

“Rus sporcuların 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na daha tam katılımı için güvenilir bir mekanizma oluşturacak daha fazla ilerleme kaydedileceği konusunda iyimserim. ABD, her uygun sporcuya açık, güvenli ve adil Olimpiyat Oyunları düzenlemelidir”

BAYRAK VE MARŞ İÇİN HENÜZ KARAR YOK

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), temmuz ayında Rus Olimpiyat Komitesi'ne uyguladığı yasağı geçici olarak kaldırarak Los Angeles 2028'e daha geniş katılımın önünü açtı. Ancak IOC, Rus sporcuların kendi ulusal bayrakları ve marşlarıyla yarışıp yarışamayacağına henüz karar vermedi.

Dünya Su Sporları Federasyonu, Dünya Jimnastik Federasyonu ve Uluslararası Eskrim Federasyonu da dahil olmak üzere birçok uluslararası federasyon da Rus sporculara yönelik kısıtlamaları hafifletti.

Zampolli, Rus bayrağının ve marşının 2026 İtalya Kış Paralimpik Oyunları'na geri dönmesini “önemli bir adım” olarak nitelendirdi. Üst düzey sporcuların kendi davranışlarıyla ilgisi olmayan nedenlerle dışlanmasının uluslararası rekabeti baltaladığını savundu.

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rus sporcular birçok uluslararası yarışmadan men edilmişti. Bazı sporculara daha sonra ulusal bayrakları ve marşları olmadan, tarafsız statüde yarışma izni verilmişti.