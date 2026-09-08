ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından çevre ölkeçikleri de ABD bayrağıyla gösteren bir haritayı paylaştı. Paylaşımda ABD sınırlarının ötesine geçilerek Kanada, Meksika, Grönland ve Küba'nın da ABD bayrağının renkleriyle kaplı gösterildiği görüldü.

Bu paylaşım, Trump'ın önce New Mexico eyaletinin adındaki 'Mexico' ifadesini çıkarıp yerine 'America' yazdığı başka bir görseli paylaşmasının ardından geldi.

'KOLONİ VEYA HİMAYE DEĞİLİZ"

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump'ın harita paylaşımının ardından sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Sheinbaum, Meksika'nın herhangi bir yabancı ülkenin 'kolonisi ya da himayesi' olmayacağını belirtti.

Açıklamada Meksika'nın bağımsızlığı ve egemenliği vurgulandı.