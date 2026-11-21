ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile ticaret anlaşmasına varılması için yapılması gereken işler olduğunu belirterek adil bir anlaşma sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Asya turunun ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, dört gün içinde 20'den fazla dünya lideriyle görüştüğünü ve iki yeni ticaret anlaşması imzaladığını açıkladı. Trump, çok yakında 10 anlaşmanın daha yapılacağını kaydetti.

MEKSİKA İLE ANLAŞMAYA YAKLAŞTIKLARINI SÖYLEDİ

Meksika ile de ticaret anlaşmasına yaklaştıklarını belirten Trump, bu ülkenin ABD'ye karşı büyük bir ticaret fazlası bulunduğunu söyledi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a ticaret fazlasına izin veremeyeceklerini ilettiğini aktaran Trump, birlikte çalıştıklarını ifade etti.

TAYLAND VE FİLİPİNLER İLE TİCARET

Trump, Tayland'ın imzalanan anlaşma kapsamında Amerikan ürünlerine uyguladığı tüm gümrük vergilerini kaldırdığını aktardı. Daha önce ABD'ye uygulanan gümrük vergilerinin artık alınmayacağını, tarife engellerinin de kaldırılacağını belirtti.

Tayland'ın her yıl 2,6 milyar dolar değerinde ABD tarım ürünü satın almak istediğini söyleyen Trump, bu rakamı artıracaklarını kaydetti.

Filipinler ile ticaret açığını ortadan kaldırmayı hedefleyen bir çerçeve ticaret anlaşmasına vardıklarını dile getiren Trump, bu ülkenin ABD ürünlerine yönelik alımlarını önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

ÇİN İLE KAPSAMLI ANLAŞMA GÖRÜŞMELERİ

Çin ile oldukça kapsamlı bir anlaşma konusunda görüştüklerini belirten Trump, "Eskiden Çin ile olan ticaretimizde muazzam miktarlarda para kaybediyorduk. Şimdi bu kaybı çok daha yönetilebilir bir seviyeye indirdik. Durumun her iki ülke için de çok faydalı olacağına inanıyorum." dedi.

Çin'in dünyada önemli bir etken olduğunu söyleyen Trump, bu ülkeyle bazı iyi anlaşmalar yaptıklarını ve şu anda ciddi gelir elde ettiklerini savundu.

Çin'e yönelik gümrük vergilerini bir dönem yüzde 145'e kadar çıkardığını anımsatan Trump, Çin'in dünyada ABD'ye "en çok ödeme yapan ülke" olduğunu söyledi.