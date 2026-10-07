ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim Cuma günü açıklanacak Nobel Barış Ödülü hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Oval Ofis'te bir etkinliğin ardından gazetecilere konuşan Trump, Nobel komitesinin kendisine ödülü vermeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

Trump, "Kararlarının ne olacağını bilmiyorum. Benim gibi insanlara bu ödülü verme eğiliminde olmadıkları biliniyor. Ödülü alsam da almasam da ben çok şey başardım ve bence bu (ödülün kendisine verilmemesi), onlar için büyük bir itibar kaybı olur." ifadelerini kullandı.

Trump, geçen yıl Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Maria Machado'nun, ödülü kendisine takdim ettiğini hatırlatarak, "Nobel Barış Ödülü cuma günü verilecek. Geçen sefer ödülü muhteşem bir insan olan genç bir bayana verdiler ve o da bunu asıl benim hak ettiğimi söyledi ve ödülü bana verdi." dedi.

"8 SAVAŞI SONA ERDİRDİM"

Trump, İran'ın nükleer silah elde etmesini engellediğini belirterek bunun çok önemli bir başarı olduğunu savundu.

Trump, bugüne kadar 8 savaşın sona ermesine katkı sağladığını öne sürdü. Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın "hiçbir şey yapmadan" Nobel Barış Ödülü aldığını, kendisinin ise bu ödülü almadığını dile getiren Trump, sona erdirdiğini iddia ettiği savaşlar nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü almayı fazlasıyla hak ettiğini savundu.