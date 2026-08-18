ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanan mutabakat zaptının uzatılmasını istemediklerini açıkça belirtti. Oval Ofis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın mevcut durumuna dair sert ifadeler kullandı.

Trump, İran'ın büyük sıkıntılar içinde olduğunu ve ülkenin tam bir kargaşa halinde bulunduğunu öne sürdü. Trump, İran ordusunun tamamen mağlup edildiğini iddia etti.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI ABD TOPRAĞI İLAN ETME FİKRİ HOŞUMA GİDİYOR"

Hürmüz Boğazı'na ilişkin sorulan sorular üzerine Trump, "Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan etme fikri hoşuma gidiyor. Boğaz üzerinde tam kontrolümüz var" dedi. Bu açıklama, bölgedeki jeopolitik gerilimi daha da artıran bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Umman ile ilgili olarak, eğer Umman müdahale etmeye çalışırsa bombalanacağı yönündeki iddialara değinen Trump, "Bence çok iyi davranmıyorlar ama biz onlarla başa çıkıyoruz" yanıtını verdi. Ayrıca USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki gıda sıkıntısı iddialarını da reddetti. Trump, "Yeterli yiyecek var. Bu sahte bir CNN haberiydi" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'nin İran konusunda ABD'ye destek vermediğini belirten Trump, Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Trump, İran konusunda yardım isteyip istemediğini sorduğunda Güney Kore'nin hayır cevabı verdiğini belirtti. Trump, "Orada Kim Jong Un'dan sizi korumak için 39 bin askerimiz var ve siz İran konusunda bize yardım etmeyecek misiniz? Bu tuhaf" diye konuştu. Güney Kore'yi korumanın milyarlarca dolara mal olduğunu belirten Trump, bu durumun neden devam etmesi gerektiğini sorguladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilişkilerine de değinen Trump, "Kim Jong Un bana her zaman büyük bir saygıyla davrandı. Zaman geçirdik. Onu anlıyorum. O da beni anlıyor" dedi.