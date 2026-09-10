ABD Başkanı Donald Trump, Dallas'ta düzenlenen Cumhuriyetçi ara seçim kongresinde önemli bir vaat yaptı. Kongre'nin her iki kanadını kazanmaları halinde, her yetişkin Amerikalıya 5 bin dolarlık ödeme yapılacağını duyurdu.

"PARAYI YALNIZCA ABD'DE HARCAYABİLİRSİNİZ"

Trump, bu ödemenin ekonomik başarılar sayesinde gerçekleştirileceğini belirtti. "Trump temettüsü" olarak adlandırdığı bu paketin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde harcanabileceğini vurguladı.

Programın maliyetinin devasa boyutlara ulaşması bekleniyor. ABD'de yaklaşık 270 milyon yetişkin vatandaş bulunuyor. Her birine 5 bin dolar ödenmesi durumunda, bütçeye yansıyacak maliyetin 1,35 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor.

Başkan, ödemenin takvimi, finansmanı ve kapsama dahil edilecek kişilerin kimleri içereceği konusunda henüz herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

KONGRE ONAYI BELİRSİZ

Trump'ın bu ödemesi hangi yasal yetkiyle yapılacağı ve Kongre onayına gerek olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Daha önce 2 bin dolarlık tarife temettüsü fikrini ortaya atan Trump, Kongre onayına ihtiyaç duymadığını savunuyor.

Ancak Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, sürecin Kongre onayını gerektirebileceğini belirtmişti. Bu durum, vaat edilen ödemenin hayata geçişindeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor.