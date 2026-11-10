ABD Başkanı Donald Trump, İran'la çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme gördüklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran'la ilgili birçok konuyu görüştüğünü belirtti.

İsrail ve tüm Orta Doğu'nun, İran'dan gelebileceğini söylediği tehlike ve tehditlere karşı korunduğunu savunan Trump, “Bu çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme görüyoruz ve Amerika'nın çıkarlarının her zaman korunmasını sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Trump, askeri sürecin sonunda hem ABD halkının hem de dünyanın daha güvenli hale geleceğini öne sürdü. Orta Doğu'daki gelişmelerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ABD'nin “harekete geçmeye hazır” olduğunu belirten Trump, şu an için böyle bir durumun gerçekleşmesinin “pek olası görünmediğini” ifade etti.

“BU, PAZARLIĞA KAPALI BİR KONUDUR”

Trump; Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve diğerlerinin, ABD'nin İran'a karşı oluşturduğu “Iron Gate” (Demir Kapı) adlı yeni görev gücü ile deniz ablukasının devam etmesinden yana olduğunu aktardı.

Bu ülkelerin İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda hemfikir olduğunu söyleyen Trump, “Hepsi, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda hemfikir. Bu, pazarlığa kapalı bir konudur.” dedi.

“DEMİR KAPI” 7 KASIM'DA DUYURULDU

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, 7 Kasım'da komutanlığın X hesabından yaptığı açıklamada, İran'a karşı “Iron Gate” adlı yeni bir görev gücü kurulduğunu duyurmuştu.

Görev gücünün; gelişmiş silah sistemlerinin, çift kullanımlı teknolojilerin, yaptırım kapsamındaki malzemelerin ve yasa dışı gelir kaynaklarının İran'a kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden taşınmasını önlemek amacıyla ABD hükümetine bağlı kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışacağı bildirilmişti.