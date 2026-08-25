ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı.

Trump, İran yönetiminin zor durumda olduğunu öne sürerek, ülkedeki insani krizin boyutlarına dikkat çekti.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çöküş sürecindeki İran, ordusunun büyük bir kısmına maaş ödemiyor. Aynı zamanda, protesto etmedikleri halde bile protestocuları daha önce hiç görülmemiş boyutlarda katlediyor. Bu, devasa boyutlarda bir insani kriz ve hemen durdurulmalı."

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025 tarihinde yerel para biriminin değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi üzerine Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

Olaylarda ölen ve yaralananlara dair resmi bir açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini ve 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Öte yandan İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Bu sayının 2 bin 427'sinin silahlı terör grupları tarafından öldürülen güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlar olduğu, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmediği ifade edilmişti.