Cornell Üniversitesi'nde yaşanan cinsel saldırı iddiaları, ABD kamuoyunda yeniden gündeme taşındı. Bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da iki kadının görünüşüne ilişkin yaptığı yorum sosyal medyada tartışma yarattı.

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada "Rachel" adını verdiği bir kişiye seslenerek, kız kardeşinin de salonda bulunduğunu söyledi. Ardından iki kadın için "Hanginizin daha güzel olduğunu bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Trump, bir siyasetçinin "bir kadının güzelliğinden bahsetmesine izin verilmediğini" ifade etti ve bunun "siyasi kariyerin anında sonu" olabileceğini söyledi. Daha sonra iki kadına da güzel olduklarını belirtti.

Trump'ın sözleri doğrudan Cornell Üniversitesi'ndeki cinsel saldırı davasıyla ilgili söylenmedi ve konuşmasında bu dosyaya doğrudan atıfta bulunulmadı. Ancak açıklamanın zamanlaması, sosyal medyada tepki topladı.

CORNELL DOSYASI YENİDEN GÜNDEMDE

Cornell Üniversitesi'nde 2024 yılında yaşanan ve yedi eski öğrenciye yönelik cinsel saldırı iddiası, ABD'de yeniden soruşturuluyor. Kimliği mahkeme belgelerinde "Jane Doe" olarak gizlenen eski bir Cornell öğrencisi, Eylül 2026'da açtığı hukuk davasında, 19-20 Ekim 2024 gecesi Chi Phi öğrenci birliği evinde uyuşturucu ve alkol verildikten sonra cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü.

Davada Cornell Üniversitesi, yedi eski Chi Phi üyesi ve diğer bazı taraflar davalı olarak yer alıyor. İddialar henüz mahkeme tarafından kanıtlanmış değil.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI YENİDEN AÇTI

Tompkins County Bölge Savcılığı, hukuk davasında ortaya çıkan iddiaların daha önce polis tarafından kendilerine iletilen bilgilerden önemli ölçüde farklı olduğunu belirterek ceza soruşturmasını yeniden açtı.

Savcı Matthew Van Houten, dosyanın yeniden inceleneceğini ve kanıtların büyük jüriye sunulacağını açıkladı. Şu ana dek olayla ilgili herhangi bir kişi hakkında ceza davası açılmadı.

New York Başsavcısı Letitia James'in ofisi de Cornell Üniversitesi'nin olayla ilgili uygulamalarını ve cinsel saldırı mağdurlarına yönelik prosedürlerini incelemeye aldı.

ÜNİVERSİTE DİSİPLİN SORUŞTURMASI YÜRÜTTÜ

Davacının avukatına göre, Cornell Üniversitesi'nin kendi disiplin soruşturmasının ardından yedi öğrenciden ikisi okuldan çıkarıldı, diğerleri ise farklı disiplin yaptırımları aldı.

Cornell, kendi soruşturması sonucunda öğrenciler hakkında okuldan çıkarma ve uzaklaştırma dahil çeşitli yaptırımlar uygulandığını doğruladı ancak hangi öğrencinin hangi yaptırımla karşılaştığını açıklamadı. Üniversite ayrıca Chi Phi'nin ilgili bölümünün 2024'te kapatıldığını ve kampüste faaliyet göstermesine izin verilmediğini bildirdi.

Cornell, cinsel şiddeti "son derece ciddiye aldığını" ve soruşturmalarda kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde çalıştığını belirtti.

CORNELL CİNSEL SALDIRI SORUŞTURMASI BAŞLATMIŞTI

Cornell Üniversitesi yönetimi, olayın ardından kampüste cinsel saldırılarla mücadele için Başkanlık Cinsel Saldırı Görev Gücü'nü kurdu.

Şubat 2025'te oluşturulan görev gücü, sekiz aylık çalışmasının ardından Mart 2026'da nihai raporunu yayımladı. Raporda öğrencilerin cinsel saldırı sonrası başvuru ve destek mekanizmaları hakkında daha iyi bilgilendirilmesi, eğitim programlarının genişletilmesi ve cinsel saldırıları mümkün kılan sosyal koşullarla mücadele için önleyici politikalar geliştirilmesi önerildi.

TRUMP'IN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Cornell dosyasının yeniden soruşturulduğu ve ABD gündeminde yer aldığı dönemde Trump'ın kadınların fiziksel görünüşüne ilişkin sözleri sosyal medyada eleştirildi. Bazı kullanıcılar, açıklamanın zamanlamasını cinsel saldırı iddialarının yeniden gündeme taşındığı bir dönemde duyarsız bulduğunu ifade etti.