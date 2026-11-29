ABD Başkanı Donald Trump, bazı Amerikan medya kuruluşlarının “süper zeka (SI)” yerine “yapay zeka (AI)” ifadesini kullanmasını eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, bu kuruluşların söz konusu tercih için özel çaba sarf ettiğini öne sürdü.

Trump, açıklamasında “Ama sorun değil, çünkü süper zeka her zaman yapay zekaya üstün gelecek. ‘Süper Zeka’ çok daha isabetli bir isim; sonuçta bu ‘yapay’ değil, ‘süper!’” ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins'e değinen Trump, Atkins'in “SI” ifadesini yakında zorunlu hale getireceğini söyledi. Trump, “O da tıpkı benim gibi, dilde ‘doğruluğa’ önem veriyor!” dedi.