ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın NATO ittifakına yönelik herhangi bir askeri hareket planlamadığına dair güvence verdi. Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPTIM"

Trump, Rusya'nın NATO topraklarına saldırı yapıp yapmayacağına dair tartışmalara değinerek, Moskova'nın bu yönde bir adım atacağını düşünmediğini belirtti. Konuyla ilgili soruya Trump, "(Putin'le) Onunla verimli görüşmeler yaptım. NATO topraklarına saldırmayacaktır" yanıtını verdi.

ABD Başkanı, Rusya ile İran arasında nükleer program konusunda yapılan son görüşmeleri de yorumladı. Trump, Moskova'ya bu konuda yaptırım getirme konusunda açık kapı bıraktığını, ancak kararın duruma bağlı olduğunu ifade etti. Süreci yakından takip edeceklerini vurguladı.

HÜRMÜZ AÇIK

Öte yandan, Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir kararname imza töreninin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını cevapladı.

İran'ın şu anda ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde olduğunu ve askerlerin maaşının ödenemediğini savunan Trump, Tahran'ın askeri kapasitesinin de büyük ölçüde tahrip edildiğini ileri sürdü.

Hürmüz Boğazı'nın açık ve ABD'nin kontrolü altında olduğunu savunan Trump, "Dün gece boğazdan 24 tanker geçirdik. Sürekli tanker geçiriyoruz. Bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. Bu, askeri operasyonları bitirdiğimiz anlamına gelmez ama bitirdik. Şu anda Hürmüz Boğazı açık. İran'a hiçbir şey geçemiyor." değerlendirmesini yaptı.

İran'la yakın zamanda müzakerelere dönmeyi düşünüp düşünmedikleri yönündeki bir soruya yanıt veren ABD Başkanı, "(İran'la) Konuşacak pek bir şey yok, onlarla konuşmak istemiyoruz. Görüşmek ya da başka bir şey yapmak niyetinde değiliz." dedi.

Kendileri için Hürmüz Boğazı'nın tanker geçişine açık olmasının önemli olduğunu yineleyen Trump, her gün ciddi miktarda petrolün boğazdan geçerek dünyaya dağıtıldığını ifade etti.

Trump ayrıca, Çinli bankalara yönelik yaptırım sorusuna da değindi. İran'la yakın ilişki içinde olduğu belirtilen bu bankalara neden yaptırım uygulanmadığına dair soruya Trump, "Uygulamadığımı nereden biliyorsunuz? Her yaptığım şeyi size açıklamak zorunda mıyım?" diye karşılık verdi.

Öte yandan CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gerçekleştirdiği gizli ziyaretin amacı da gündemde. WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililer, Ratcliffe'in ziyaretinin, Putin'in birkaç yıl içinde müttefik bir ülkeye saldırarak NATO'nun kararlılığını test edebileceğine dair istihbarat değerlendirmelerinin ardından gerçekleştiğini belirtti.