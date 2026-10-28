ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile “çok yakında” bir toplantı düzenleneceğini belirtti. Trump, toplantının zamanı, yeri ve formatına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Texas eyaletindeki seçim mitinginden dönüşünde Maryland’deki Joint Base Andrews Hava Üssü’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, uçakta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve özel temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve İran konularını görüştüğünü aktardı.

Trump, “Rusya-Ukrayna konusunda önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Çok yakında bir toplantı düzenlenecek.” dedi. Söz konusu görüşmeye Putin ve Zelenski’nin katılacağını söyledi.

İRAN’A YENİ SALDIRI SORUSUNA YANIT

İran’ın ABD ile anlaşmaya varmak istediğini ancak müzakereleri 3 Kasım’daki ara seçimlerin sonrasına ertelemeye çalıştığını savunan Trump, şunları söyledi:

“Mesele, bunu ne zaman sonlandırmak istediğim. Anlaşma yapmak istediler ama süreci uzatmayı seviyorlar. Belki de seçimleri ya da başka bir şeyi bekliyorlar ama bu onlara bir fayda sağlamayacak.”

Trump, ara seçimlerin ardından İran’a yeni saldırılar düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin soruya ise “Her şey mümkün ancak size bir şey söyleyemem.” yanıtını verdi.