ABD Başkanı Donald Trump, Rusya tarafından serbest bırakılan ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ı Beyaz Saray'da kabul etti. Trump, Hubbard'ın serbest bırakılması için yürütülen müzakereler sırasında Moskova'ya yeni yaptırım uygulanmasını isteyenleri hedef aldı.

Hubbard'ı serbest bıraktığı için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür eden Trump, bu süreçte Moskova ile iyi bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Hubbard'a hitap eden Trump, "Senin (Hubbard) için pazarlık yapıyorduk, ancak bazı aptal insanlar, Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamamı istiyorlardı. Eğer Rusya’ya yeni yaptırımlar getirseydim, Hubbard için bu iyi olmazdı." dedi.

ABD'nin Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımlarını kaldırmayı düşünüp düşünmediği sorulan Trump, "Hayır, bunları kaldırmayı ya da öyle bir şeyi düşünmüyoruz." yanıtını verdi.

İRAN SAVAŞININ MALİYETİNİ VENEZUELA İLE SAVUNDU

Trump, İran'la savaş için harcadıkları paranın çok yüksek olmadığını da savundu. İran krizine harcanan parayı eleştiren Demokratlara karşılık veren Trump, "İran'da harcadığımız paranın tamamını, Venezuela'da yaptıklarımızla fazlasıyla telafi ettik; yüzlerce milyar dolarlık gelir elde ettik hem de defalarca." ifadelerini kullandı.

İran'la müzakereler olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Trump, "Görüşmeler sürüyor. Bizimle konuşmak istiyorlar. Sürekli konuşuyorlar. Açıkçası bu konuda zamanımız var. Bu bir savaş, ama sıradan bir savaş değil." diye konuştu.