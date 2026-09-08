ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden çatışmanın petrol piyasasına etkisine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarının hızla gerileyeceğini savundu.

"ÖNCE 3 DOLAR, SONRA 2 DOLARIN ALTINA İNECEK"

Trump, ABD'nin İran karşısında savaşı kazanması durumunda petrol fiyatlarının diğer ürünlere göre daha sert bir düşüş yaşayacağını belirtti. ABD'de benzin fiyatlarının galon başına önce 3 dolara, ardından 2 doların altına ineceğini öne süren Trump, bu düşüşün hızlı olacağını vurguladı.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini de yineledi. Ancak bu vaatler, petrol fiyatlarının 100 doları zorladığı bir dönemde geldi.

Brent petrolün varil fiyatı 8 Eylül itibarıyla 97 doların üzerinde seyrederken, ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) fiyatı da 92 doların üzerinde bulunuyor. İran ile ABD arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatını tehdit ediyor ve arz kesintisi endişelerini artırıyor.

ABD'DE BENZİN FİYATLARI REKOR SEVİYEDE

Trump'ın açıklaması, ABD'de benzin fiyatlarının yüksek seyrettiği bir döneme denk geldi. İşçi Bayramı hafta sonunda normal benzin fiyatlarının ulusal ortalaması galon başına 4,14-4,15 dolara çıkarak dönemin en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu seviyeden 2 doların altına inilmesi, tüketici fiyatlarında yüzde 50'yi aşan bir düşüş anlamına gelir. Ancak piyasada savaşın ne zaman biteceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Reuters'ın aktardığı değerlendirmelere göre, Orta Doğu'daki çatışmanın uzaması halinde Körfez petrol arzındaki kısıtlamaların 2026'nın sonuna kadar devam etme ihtimali bulunuyor.