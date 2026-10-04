ABD Başkanı Donald Trump, Ohio'da katıldığı bir mitingin ardından Beyaz Saray'a dönerken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, ülkede 1966'dan bu yana uygulanan yaz-kış saati uygulamasını eleştirerek, "Bu uygulama ülke ekonomisine büyük yük bindiriyor, insanların yaşamını bozuyor." dedi. SENATÖRÜN TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI Yaz-kış saati uygulamasını sona erdirecek yasa tasarısının Senato'da Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton tarafından engellendiğini belirten Trump, sosyal medya hesabından Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaştı. Trump, "Arayıp baskı yapın. Senato'dan geçmeli." diyerek seçmenleri harekete geçmeye çağırdı. İRAN'A KARŞI KARAR AŞAMASINDA ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde ABD-İran ilişkilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Tahran yönetimine karşı karar aşamasına geldiklerini ifade eden Trump, "Süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" ifadesini kullandı. Trump ayrıca İran'ın nükleer silah edinme planlarından fiilen vazgeçtiğini savundu.

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