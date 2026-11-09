ABD Başkanı Donald Trump, CBS News'in 60 Minutes programında Rusya-Ukrayna savaşının yakında sona ereceğine inandığını söyledi.

Washington yönetiminin barış anlaşmasına aracılık etmeye hazır olduğunu belirten Trump, olası çözümün Ukrayna'nın sınırlarında değişiklik getireceğini ifade etti.

Trump, "Bence bu savaşı çözüme kavuşturacağız. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Sonunda sınırlar biraz değişmiş olacak." diye konuştu.

Ukrayna'nın hangi bölgelerden taviz verebileceğine ilişkin ise ayrıntı paylaşmadı. Ancak Rusya işgali altındaki Kırım, Donbas ve Luhansk'ı kast ettiği tahmin ediliyor.

'SAVAŞI BEN BİTERECEĞİM'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki gerilimin barış görüşmelerini zorlaştırdığını belirten Trump, "O savaşın biteceğine ve bunun yakında olacağına inanıyorum. Savaşın bitmesinin tek nedeni de ben olacağım" dedi.

Putin'in müzakereleri uzatıp uzatmadığı sorulan Trump, bu değerlendirmeye katılmadığını söyledi.

Rusya'ya yönelik yaptırımları ve ticari tedbirleri hatırlatarak, "Rusya'ya karşı benden daha sert olan hiç kimse olmadı" ifadelerini kullandı.

Trump, Rus petrol ihracatına izin verilmesi yönündeki kararını da savundu.

ABD'nin Ukrayna'ya silah desteğini sürdürdüğünü aktaran Trump, Avrupa ülkelerinin Amerikan silahlarını tam fiyatından satın aldığını belirtti.

Trump, "Bunları Avrupa'ya tam fiyatıyla veriyorum, onlar da bize ödeme yapıyorlar" dedi.

STARLINK'İ TRUMP MI KAPATTI?

Trump'a, Ukrayna'nın Elon Musk'a ait Starlink uydu sistemine erişiminin kısıtlandığı yönündeki haberler de soruldu.

Erişimi kimin engellediğini bilmediğini belirten Trump, "Starlinklere erişimi kimin kapattığını size söyleyemem" dedi.

Trump, Musk'ın daha sonra erişimi yeniden açtığını ve Ukrayna'nın sisteme erişebildiğini söyledi.

Geçtiğimiz ay Ukrayna ordusunun İHA altyapısı ve Erken uyarı sistemlerinin çalışmasını sağlayan, Starlink'in askeri modeli olan Starshield sistemleri Kiev'e kapatılmıştı.

Bu kapanmanın sebebi resmen açıklanmadı. Ancak bazı yorumcular, Kiev'in Trump'ın uyarılarına rağmen Rus petrol sahalarını vurmasına karşılık bir ceza olarak Trump'ın, Starlink'i sahibi Elon Musk'a sistemin kapatılması emrini verdiğini öne sürdü.

Elon Musk ve Donald Trump, bu iddiaları reddetti. Musk, sistemin "amacı dışında kullanıldığını" söyledi.