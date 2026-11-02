ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin kaybetmesi durumunda önüne gelen her şeyi veto edeceğini söyledi.

Trump, pazartesi günü yayımlanan “Pod Force One” adlı podcast programındaki röportajında seçim güvenliği ve İran ile olası anlaşma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demokratların seçimlerde üstünlük sağlayabileceğine ilişkin değerlendirmelere değinen Trump, Elon Musk’ın bu konudaki uyarılarının yanlış olmadığını ifade etti.

Seçimlerin güvenli şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği sorusuna ise “Hayır” yanıtını verdi.

“BİR ANLAŞMA OLUP OLMAYACAĞINI GÖRECEĞİZ”

Washington ile Tahran arasında yürütülebilecek olası görüşmeleri de değerlendiren Trump, İran yönetiminin anlaşmaya varmak istediğini öne sürdü.

Sürecin sonucunun henüz belli olmadığını belirterek, “Anlaşma yapmak istediklerini biliyorsunuz. Bir anlaşma olup olmayacağını göreceğiz” dedi.

ABD’nin bölgedeki askeri ve stratejik etkisine de değinen Trump, İran destekli yapılara yönelik hamlelerden söz etti.

Trump, bu hamlelerin sonucuna ilişkin “Onların iki rejimini devirdik/etkisiz hale getirdik” ifadelerini kullandı.

SAVAŞTAN SONRA OY ORANLARI DİBE VURDU

Trump’ın şubat ayı sonunda İsrail ile birlikte İran’a hava saldırıları başlatma kararı aldığı sırada yüzde 42 civarında seyreden onay oranı, kısa süre içinde yüzde 40’ın altına gerileyerek yaklaşık yüzde 37 seviyesine indi.

Önceki veriler, Trump’ın ilk döneminin aynı noktasında onay oranının yüzde 43, Joe Biden’ın ise yüzde 40 olduğunu ve her iki başkanın da ara seçimlerde Temsilciler Meclisi kontrolünü kaybederken Senato çoğunluğunu koruduğunu gösteriyor.

Bu durumun Trump hükümeti için önemi büyük. Eğer Cumhuriyetçiler Senato ve Mecliste çoğunluğu kaybederse Başkan, daha önce rahatlıkla geçirebildiği yasalar geçiremeyecek.

Dahası, Meclis ve Senato Başkan'ın görevden alınması için tasarı sunabilecek ve bunu oylayabilecek. Ancak bu durum şimdilik olası gözükmüyor.

Asıl dikkat çeken, Demokrat ağırlık Senato ve Meclis'in İran savaşını bitirmek için Başkan'ı zorlayabilecek olması.

MECLİS ELDEN GİDİYOR

Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı iki yıllık görev sürelerinin dolması sebebiyle oylanıyor.

Mevcut tabloda Cumhuriyetçiler, çoğunluk için gereken asgari sınır olan 218 temsilciye ve kendileriyle oy kullanan bir bağımsız üyeye sahip bulunuyor.

Cook Political Report analizine göre, seçim bölgelerinden yalnızca 17'si sonucu belirsiz yarışlar arasında yer alıyor ve bu sandalyelerin 12'si Cumhuriyetçilerde, 5'i ise Demokratlarda bulunuyor.

Demokratlar bu belirsiz sandalyelerin hiçbirini kazanamasalar dahi kendi lehlerine eğilimli olarak nitelendirilen 34 sandalyeyi aldıkları takdirde meclis çoğunluğuna ulaşabiliyor.

1934’ten bu yana yapılan 23 ara seçimin 20’sinde Beyaz Saray'ı elinde tutan partinin ortalama 27 sandalye kaybetmiş olması da tarihsel bir eğilime işaret ediyor.

SENATO YARIŞI BAŞ BAŞA İLERLİYOR

100 sandalyeli Senato kanadında ise Cumhuriyetçiler 53 sandalyeyle daha güçlü bir çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Demokratların 45 sandalyesinin yanında onlarla birlikte hareket eden iki bağımsız üye yer alıyor.

Altı yıllık sürelerle görev yapan Senato üyelerinden bu dönem 35'i için seçim yapılırken, analize göre bu sandalyelerden 6'sı Cumhuriyetçilere, 1'i Demokratlara ait olmak üzere sadece 7'sinin sonucu belirsizliğini koruyor.

Demokratların 51 sandalyeyle çoğunluğu kazanması için bu çekişmeli sandalyelerin dördünü ve lehlerine olan dört sandalyeyi daha kazanması gerekiyor.

Bu doğrultuda Michigan'da sol görüşlü Abdul El-Sayed ile eski FBI ajanı Mike Rogers arasındaki yarışın yanı sıra Alaska, Iowa, Ohio ve James Talarico ile Ken Paxton'ın karşı karşıya geldiği Teksas eyaletlerindeki sonuçlar belirleyici görülüyor.