Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, tüm bakanlık ve kurumlar, "yapay zeka" yerine "süper zeka" (SI) terimini kullanacak.

Kararnamede, yürütme organı bünyesindeki tüm resmi yazışmalarda, kamuya yönelik iletişimlerde, politika belgelerinde ve yasal zorunluluk taşımayan diğer belgelerde "süper zeka" ve "SI" terimlerinin kullanılacağı, "yapay zeka" veya "AI" terimlerinin ise artık kullanılmayacağı belirtildi.

Trump'ın Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Danışmanı'na, "süper zeka" ve "SI" için bu teknolojinin mevcut durumunu yansıtan bir tanım önermesi talimatı verildi.

Kararnamede ayrıca, danışmanın, önerilen tanımın hayata geçirilmesi için gerekli ilave idari adımları belirlemesi gerektiği ifade edildi.