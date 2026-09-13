ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda'ya yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere açıklama vererek Ukrayna'ya Rusya'daki dizel yakıt tesislerine yönelik saldırıları sonlandırması çağrısında bulundu.

Trump, son dönemde Ukrayna'nın uzun menzilli İHA'larla Rusya'daki petrol rafinerilerine ve yakıt tesislerine yönelik saldırılarının, Rusya'da yakıt üretimini azalttığına ve akaryakıt sıkıntısına yol açtığına dikkati çekti.

"ZELENSKİ'NİN YAPMASI GEREKEN TEK BİR ŞEY VAR"

Trump, bu konuyu Zelenski ile görüştkünü belirterek "Bay Zelenski'nin yapması gereken tek bir şey var; Rusya'daki dizel yakıt tesislerini vurmaktan vazgeçmeli" ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, "Zelenski ile bu konuda görüştük. Vurulabilecek manya başka hedef var. Dizel yakıtı hedef almayın. Bu dünyaya zarar veriyor" sözlerini kaydetti.

Trump, dünya genelindeki yakıt arzındaki sıkıntının Orta Doğu'daki askeri gerilimden kaynaklanmadığını, bunun asıl nedeninin Rusya ve Ukrayna'da yaşanan olaylar olduğunu savundu.

Ukrayna'nın son aylarda yönelik saldırıları, Rusya'da benzin ve diğer akaryakıt ürünlerinde arz sıkıntısına neden oldu. Kiev, Rusya'daki petrol rafinerilerinin meşru askeri hedefler olduğunu savunurken, Moskova'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırıları devam ediyor.