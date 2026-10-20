ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmeye yönelik müzakereler üzerinden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi eleştirdi.

Rusya’nın anlaşma yapmaya daha istekli olduğunu öne süren Trump, “Belki de Zelenski’nin müzakereleri, başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir” dedi.

Kansas eyaletindeki seçim mitingine gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, savaşın sona ermesini istediğini ve Moskova ile görüşmeler yürüttüklerini belirtti.

Zelenski’nin Rusya ile anlaşmaya istekli olmadığını savunan Trump, Ukrayna liderinin kendisini dinlemesi halinde uzun zaman önce iyi bir anlaşma yapabileceğini öne sürdü.

Trump, bu durumda Ukrayna’da 1 milyon kişinin hala hayatta olabileceğini iddia etti.

PUTİN İLE İRAN DİYALOĞU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran konusunda da iyi bir diyalog içinde olduklarını söyleyen Trump, “Putin, İran’a dokunmuyor ve bu iyi bir şey, çünkü biz, İran’a ekonomik ve askeri olarak çok sert şekilde saldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump, kasım ayında gerçekleştirmeyi planladığı Çin ziyareti sırasında Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelme ihtimalini de değerlendirdi.

Üçlü görüşmeye olumlu baktığını belirten Trump, “Eğer Putin ile Şi, üçlü bir toplantıda bir araya gelmek isterse, Çin’de bunu yapmak isterim” dedi.