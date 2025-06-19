TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", önemli düzenlemeleri hayata geçirdi. Yeni kanunla, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

Ayrıca, yeni kanunla Milli Savunma Üniversitesinin rektörü, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Ticaret Bakanlığı'na ise döner sermaye işletmesi kurma yetkisi tanındı.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 703 Sayılı KHK'nin bazı hükümleri doğrultusunda, yasal düzenlemeler de yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği olarak değiştirilmesi ile birlikte Harcırah Kanunu’na, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ibaresi eklenecek.

Son olarak, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen insani amaçlı mayın temizleme faaliyetleri kapsamında, yurt dışından getirilecek her türlü araç, makine, teçhizat ve mayın aramak için eğitimli hayvanlar gümrük vergilerinden muaf tutulacak.