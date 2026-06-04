AKP tarafından hazırlanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

UZMAN ERBAŞLIK BAŞVURU HAKKI

Edinilen bilgilere göre, AKP milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda sona yaklaştı. Teklifte askerlikten muaf olan kişilere uzman erbaşlık başvuru hakkı tanınması öngörülüyor.

KONAKLAMA DESTEĞİ SAĞLANACAK

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurumlarında istihdam edilmesini kolaylaştıracak adımların da yer aldığı düzenleme kapsamında, daimi görev limanları dışında bulunan denizaltılarda görev yapan ve konaklama imkanı bulamayan personele konaklama desteği sağlanacak.

EK DERS ÜCRETİ DEVAM EDECEK

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretim personeline yönelik ek ders ücreti uygulamasının 2029-2030 eğitim öğretim yılı sonuna kadar sürdürülmesi planlanıyor.

‘ASKERİ MAHAL’ STATÜSÜNE ALINMASI

Teklifte ayrıca vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin "askeri mahal" statüsüne alınması da yer alıyor.

İPTAL KARARLARINA UYUM

Düzenleme kapsamında, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararlarına uyum sağlanması amacıyla bazı yasal değişikliklerin de yapılması öngörülüyor.