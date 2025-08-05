TSK’da terfi edecek ve emekliye ayrılacak isimleri belirleyecek Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor. Alınacak kararlarda, 25 gün önce çıkarılan bir yasa etkili olacak. Terfiler farklı kriterlerle yapılacak ve dengeler değişecek. Bugün görüşülecek terfi listesinde bordo bereli Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ile 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü askerlerle girdiği çatışmada 8 kurşunla yaralanan ve 25 ayrı ameliyat geçiren Tümgeneral Davut Ala da var.

GENERAL SAYISI 60

YAŞ kararlarını etkileyecek en önemli değişiklik ile TSK’da ilk kez, kurmay olmayan tümgeneral ve tümamiraller ile Deniz’de ‘güverte’, Hava’da ise ‘pilot’ sınıfında bulunmayan subaylar da artık ‘Kor’ rütbesine terfi edebilecek. Kuvvet komutanları ile orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 65’den 67’ye çıkıyor ve ihtiyaca göre bazılarının görev süreleri uzayabilecek. Temdit verilerek aynı rütbede bir yıl daha kalacak general ve amiral sayısı da 36’dan 60’a çıkıyor.

Bugün görüşülecek terfi listesinde, 15 Temmuz’da FETÖ’cülerle girdiği çatışmada 8 kurşun ile yaralanan ve 25 ameliyat geçiren Samsun Garnizon Komutanı Davut Ala var. Listede Özel Kuvvetler Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, 3. Ordu Komutanı Veli Tarakçı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekat Komutanı Nihat Ergün de yer alıyor.

ZİRVEDE DEĞİŞİKLİK YOK

Bu yıl TSK’nın komuta kademesinde ise değişiklik beklenmiyor. 2023’te göreve gelen Genelkurmay Başkanı Metin Gürak (65) 2 yıl daha görevde kalacak. Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu (64) ile Hava Kuvvetleri Komutanı Cemal Kadıoğlu (64) ise 2023’te bu göreve geldi. Bu sene bir yıl uzatma beklenirken, yeni yasa ile kuvvet komutanlarının yaş haddi 67’ye yükseldi ve göreve devam imkanı sağlandı. 2022’de Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Ercümet Tatlıoğlu’nun (65) ise bu yıl emekli olması bekleniyordu. Ancak yeni yasa görevini sürdürme imkanı getirdi. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının görev süresi, Cumhurbaşkanı kararı ve birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar da uzatılabilecek.

BORDO BERELİLER LİSTEDE

YAŞ toplantısındaki terfi listesinde, orgenerallik için 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı ile korgenerallik için Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan da bulunuyor. Tümgeneraller, 4. Kolordu Komutanı Ahmet Kurumahmut, 5. Kolordu Komutanı Muammer Alper. Ege Ordu Komutan Yardımcısı Emre Tayanç, Samsun Garnizon Komutanı Davut Ala ile Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün’ün terfileri de bugünkü toplantıda ele alınacak.

Terfilere kim karar veriyor

YAŞ toplantısında, terfi ve emeklilik kararlarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanlar ve komutanlar imza atacak. YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’ndan oluşuyor.