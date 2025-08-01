İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahar Feyzan’a konuşan gazeteci Ersin Eroğlu, 5 genç teğmenle birlikte ihraç edilen ve ayrılanlarla ilgili süreci şöyle anlattı:

BASKILARA ARĞMEN

“Aslında şu anda sadece teğmenler ihraç edildi diye biliniyor. Fakat üç de komutan ihraç edildi; Albay Alper Topsakal, Yarbay Halit Türkoğlu ve Binbaşı Murat Ertürk. Yetmedi, teğmenler için olumsuz kanaat yazmasını istedikleri bölük komutanları var. Bu bölük komutanları olumsuz kanaat yazmadıkları için başka yerlere görevlendirildiler. Disiplin kurulunda da tüm siyasi baskılara rağmen Korgeneral Tevfik Algan başta olmak üzere Tuğgeneral Hakan Tutucu ve 2 albay ihraçlara karşı çıktı. Yani 9 kişi içerisinden 4 kişi ‘Hayır’ dedi, 5 kişi ‘Evet’ dedi ihraçlara. O 4 kişiden Tevfik Algan, eğer devam etseydi Kara Kuvvetleri Komutanı da olabilirdi belki Genel Kurmay Başkanı da olabilirdi. Algan’ı 3. Ordu emrine verdiler, ardından kış tatbikatına gönderdiler. Sonra da istifa etti. Tuğgeneral Hakan Tutucu mesela, 6 Şubat depremlerinde İskenderun’da bütün askerlerini çıkartıp yüzlerce kişiyi enkazdan çıkartan kişi. Onu da kış tatbikatına gönderdiler, ‘Hayır’ dediği için. O da kızağa çekileceğini gördü istifa etti. Yani günün sonunda 10 subay ‘Kılıç çatma soruşturması’ nedeniyle TSK’dan ayrılmış oldu.”

Harp Okulu’nun en parlak mezunu ihraç teğmen işsiz

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları için ihraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu’nun işsiz olduğu ortaya çıktı. Bahar Feyzan’ın sorularını yanıtlayan gazeteci Ersin Eroğlu, okul birincisi Teğmen Eroğlu’nun ailesi ile birlikte İstanbul’da yaşadığını belirtti. Ersin Eroğlu şunları söyledi: “Teğmen Ebru Eroğlu ailesiyle birlikte şu anda İstanbul’da yaşıyor henüz bir iş bulamadı. İhraç edilen 5 teğmenden dördü; İzzet Talip Akarsu, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar ve Batuhan Gazi Kılıç Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe alındı.”

Ebru Eroğlu

Eroğlu, okullarda geçirdiği beş yıl boyunca disiplinden tam not aldı. Kara Harp Okulu’nun dönem birincisi Ebru Teğmen, spor, atış ve tatbikatlarda başarılı oldu. Rusça bilen Eroğlu, bilgisayar, elektronik, inşaat, makine mühendisliği, savunma yönetimi, tarih ve uluslararası ilişkiler programlarından en yüksek puanı aldı.