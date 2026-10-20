30 Ağustos 2024’te düzenlenen Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atan teğmenler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildi. İhraç edilen isimler arasında yer alan Ebru Eroğlu’nun babası Cemil Eroğlu’nun da çalıştığı kurumla ilişiği kesildi.

ONLAR TV YAYINININ ARDINDAN GELEN KARAR

Ebru Eroğlu, geçtiğimiz günlerde Onlar TV’nin YouTube kanalına konuk olarak katıldı. Gazeteci Barış Terkoğlu’nun sorularını yanıtlayan Eroğlu, programda yaşadıklarına ve ailesinin kendisine yönelik tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Ailesinin kendilerine destek verdiğini belirten Eroğlu, “Ailelerimiz hep bizim yanımızda oldu. Bizimle gurur duydu” ifadelerini kullandı.

GEREKÇE: KÜÇÜLME

Bu yayın sonrası Ebru Eroğlu'nun gazi babası Cemil Eroğlu, 35 yıldır çalıştığı iş yerinden "küçülme" gerekçesiyle çıkarıldı. İşten çıkarılma kararının söz konusu yayının hemen ardından gelmesi ve işten tek çıkarılan kişinin Eroğlu olması dikkat çekti.