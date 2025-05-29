Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde, yaklaşık 400 teğmen resmi yemin töreninin ardından bir araya gelerek kılıç çatmış ve dönem birincisi Ebru Eroğlu liderliğinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla “subaylık yemini” okumuştu.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla olay siyasetin gündemine oturmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, soruşturmanın slogan ya da yemin içeriğiyle değil, tören dışı bu etkinlikle ilgili olduğunu belirtmiş ve “TSK’nın Atatürk’le sorunu olamaz” açıklamasını yapmıştı.

İNÖNÜ'NÜN KIZINA ZİYARET

Tele 1'in haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Deniz Demirtaş ve Serhat Gündar, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker’i ziyaret etti.