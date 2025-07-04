Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde devam eden "Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı" kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ilk kez yapay zeka destekli silahlı robotunu test etti.



19 ülkenin fiili, 3 ülkenin gözlemci olarak katıldığı , "Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı" kapsamında ilk kez saha görevine başlayan 'Eklem Bacaklı Silahlı Köpek Robot', kendisine verilen görevleri başarıyla tamamladı.

SADECE KEŞİF YAPMAYACAK, DOĞRUDAN ÇATIŞMALARA KATILACAK



İnsansız Hava Araçları (İHA) kullanımında beklediği verimi alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kara harekatlarında da etkili olabilecek yapay zeka destekli makinelerin geliştirilmesine öncelik veriyor.



Bu kapsamda geliştirilen silahlı robot köpekler, muharebe ortamında sadece lojistik ve keşif amaçlı değil, doğrudan çatışmalara katılacak seviyede kritik görevler üstlenecek. Özellikle silah sistemlerinin robotlara entegre edilmesiyle bu makineler birer "uzuv" gibi silahları etkili ve hızlı şekilde kullanabiliyor.







