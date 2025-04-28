Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin resmi bölümü bittikten sonra kendi aralarında kılıç çatıp, mevzuattan çıkarılan Subay Andı’nı okudukları ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için “disiplinsizlik” suçlamasıyla TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenin yürütmenin durdurulması ve ihraç işleminin iptali için açtığı davalarda Milli Savunma Bakanlığı ilk kez savunma yaptı.

"TSK'NIN İTİBARININ ZEDELENDİĞİ..."

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın aktardığına göre; MSB’nin savunmasında, “TSK’nın, hizmetini aksatan, idari mekanizmasına ve üstlenmiş olduğu kamu hizmetinin yürütülmesine zarar veren ajanlarını bünyesi dışına çıkarması doğaldır” gibi bir ifadenin kullanılması dikkat çekerken, teğmenlerin bu eylemiyle “toplumda ayrışma başladığı, TSK’nın Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığının hiç hak etmeyecek şekilde sorgulandığı, bu suretle de TSK’nın itibarının millet nezdinde zedelendiğinin anlaşıldığı” iddia edildi.

"TEĞMENLERİN TELAFİSİ GÜÇ ZARARLARA UĞRAMASININ SÖZ KONUSU OLMADIĞI..."

İşte tüm bu gerekçelerle ihracın hukuka uygun olduğunu bildiren MSB, teğmenlerin telafisi güç veya imkânsız zararlara uğramasının da söz konusu olmadığını savunarak davanın reddedilmesini istedi.

BES'TEKİ PARAYI ÇEKMEK ZORUNDA KALDI

MSB teğmenlerin zarar görmediğini iddia ederken; her birine 450-500 bin lira civarında çıkarılan tazminatı ödemek için teğmenlerden birisinin babasının, bu tazminatı ödemek için bireysel emeklilik sisteminde biriken parasını çekmek zorunda kaldığı öne sürüldü.