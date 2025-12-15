Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tansiyonun düşmediği Karadeniz'de, düşürülen İHA ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir İHA'nın tespit edildiği ve rutin prosedürler kapsamında takibe alındığı belirtildi.

Kontrolden çıktığı belirlenen İHA'nın F-16 uçaklarıyla meskun mahal dışında vurularak düşürüldüğü bildirildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır.

Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir.

Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür."