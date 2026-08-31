Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye ordusunun ortak çalışmasıyla Fırat Nehri üzerine inşa edilen yüzer köprü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlanarak hizmete sunuldu.

Daha önce bölgede yaşanan sel felaketinde yıkılan eski yapının yerine kurulan köprü, iki ülke ordularının ortaklaşa hayata geçirdiği ikinci köprü projesi oldu.

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, projenin iki ülke arasındaki dayanışmayı yansıttığını belirtti.

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ise yaptığı açıklamada, köprünün Deyrizor halkının ulaşım konusunda yaşadığı zorlukları hafifletmek amacıyla kurulduğunu bildirdi. İki ülke arasındaki güven ve işbirliğinin güçlendirilmesine katkılarından dolayı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e teşekkürlerini ileten Ebu Kasra, yürütülen ortak çabaların önemine dikkat çekti.