Dün gece TSK'ya ait zırhlı araç konvoyları Suriye'de görüntülenmesi spekülasyona sebep olmuştu. İddiaya göre zırhlı araçlar Afrin, Resulayn ve Halep'ten girip Menbiç'e doğru hareket etti.

Bununla paralel olarak Suriye hükümetine bağlı güçlerin Deyrizor bölgesine askeri takviye yaptığı görüldü, Türkiye'den elde edilen silah ve sistemlerin Suriye ordusu askerleriyle birlikte bölgeye gittiği de kameralara yansıdı.

Buna karşılık SDG de Deyrizor'a konuşlandı. Örgüt, Eli silahlı adamlarının fotoğraflarını paylaştı.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

YPG terör örgütüne bağlı SDG'nin, 10 Mart'ta imzalanan anlaşmaya rağmen Suriye hükümetine entegre olmayı geciktirmesi, Suriye'de gerilimi arttırdı ve "bir operasyonun yakın olduğu" iddialarını gündeme taşıdı.

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu’nun 5-6 Aralık’ta Suriye ziyareti yapması da bu iddiaların artmasına sebep olmuştu.

Medyada yer alan iddialara MSB'den yanıt geldi. Cumhuriyet’e konuşan MilliSavunma Bakanlığı kaynakları, “Rutin faaliyet, onun dışında bir şey yok” açıklamasını yaptı.