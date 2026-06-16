30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde çok sayıda teğmen, tören sonunda toplandıkları alanda kılıç çatmış ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmıştı.

Söz konusu görüntülerin ardından sosyal medyadaki troller tarafından hedef gösterilen teğmenler, AKP'li siyasetçilerin de tepkileri sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından disipline sevk edilmişti.

Geçtiğimiz yıl TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen arasında yer alan Serhat Gündar'ın TSK'ya dönmek için açtığı dava mart ayında reddedildi.

TSK'DAN ATILDI, TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRMAYA DEVAM ETTİ

Ordudan atılmasına rağmen Türkiye'ye her kulvarda hizmet etmeye devam edeceğini açıklayan Gündar, ihraç kararının ardından yöneldiği vücut geliştirme sporunda başarı üzerine başarı elde etmeye devam ediyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Gündar, Gürcistan’da düzenlenen, farklı ülkelerden sporcuların katıldığı “Georgia NPC (National Physique Commitee)” yarışmasında ikinci oldu.

Gündar, bu başarının ardından duygu ve düşüncelerini şu sözlerle açıkladı:

“Hayatımda sahip olduğum en büyük tutku her zaman vatan sevgisi oldu ve bunun önüne hiçbir zaman, hiçbir şey geçmedi. Çocukluğumdan itibaren tek gayem ülkesine ve bayrağına hizmet eden bir birey olabilmekti. Bunun en güzel yollarından birini Atatürk’ün izinden giderek onun gibi bir subay olabilmekte buldum. Ancak hepinizin bildiği üzere bu imkân, elimden, haksız ve hukuksuz bir şekilde, cebren alındı. Bugüne kadar almış olduğum eğitim, bulunduğum kamp ve kurslar sayesinde en iyi öğrendiğim şey pes etmemekti. Tekrar nasıl bu ülkeyi temsil eder, nasıl faydalı olurum diye düşünürken; harbiyeli yıllarımda yapmaktan en çok zevk aldığım vücut geliştirme aklıma geldi. İhraç edildikten sonraki hafta, nefes almadan, sporcu kariyerimdeki ilk müsabaka planımı yaptım ve işe koyuldum.”

‘EN BÜYÜK MOTİVASYONUM...’

İlk müsabakasına ihracından yalnızca 7 ay sonra çıktığını belirten Gündar, “İlk derecemi orada aldım. Daha sonra, bugüne kadar ortaya koyduğum harbiyeli azim ve iradesiyle kariyerimi bugünlere kadar taşıdım ve bir buçuk sene içerisinde, Gürcistan’da yapılan dünyanın en prestijli vücut geliştirme organizasyonlarından olan NPC’de, ülkemi temsilen, iki kategoride birden ikincilik derecesi alacak noktaya geldim. Bundan sonra da, bundan çok daha iyi dereceleri ülkem adına alacağıma söz veriyorum. Vücut geliştirme alanında başarılı olmak için en büyük iki motivasyonumdan biri, ülkeme hizmet etme ülküsünde pes etmemekti” ifadelerini kullandı.