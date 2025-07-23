Hava kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakla, nakil bekleyen üniversite öğrencisi Burcu En için İstanbul'dan İzmir'e kalp getirildi.
KALP SAVAŞ UÇAĞINDAN TESLİM ALINDI
Yeni Asır'ın özel haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na yaptığı başvurunun ardından Çiğli Askeri Hava Limanı'na inen savaş uçağından özel donanımlı cihazlar içinde teslim alınan kalp, naklin gerçekleşeceği hastaneye götürüldü.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde başarılı şekilde gerçekleştirilen operasyonunun ardından Burcu En'in de sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.