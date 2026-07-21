TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da, Somali’deki Türk askeri varlığının görev süresinin 27 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 2 yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan tezkerede, Somali ile Türkiye arasındaki tarihsel ilişkilere, stratejik iş birliğine ve bölgedeki güvenlik ihtiyaçlarına dikkati çekildi.

Tezkerede, Somali’nin Hint Okyanusu ve Aden Körfezi’ne kıyısı bulunan stratejik konumunun tüm bölge için önem taşıdığı belirtilerek, kökleri tarihten gelen yakın ilişkilerle dost ve kardeş bir ülke olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin 2011 yılından bu yana Somali Federal Hükümeti ile çok yönlü iş birliği tesis ettiği ifade edilen tezkerede, iki ülke arasında yürürlükte bulunan Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Çerçeve Anlaşması, Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması, Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması ve Askeri Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi. Ayrıca TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi’nde yürütülen deniz haydutluğu ile denizde terörizmle mücadeleye 2009 yılından bu yana etkin destek verdiği hatırlatıldı.

Tezkere üzerine gruplar adına milletvekillerinin değerlendirmesinin ardından yapılan oylamada tezkere kabul edildi.