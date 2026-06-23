Middle East Eye'ın haberine göre Türkiye'nin askeri üsler kurduğu Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland'a İsrail askerleri sızdı.

Somali hükümet yetkilisi, İsrail'in bu yılın başlarında Somaliland'a küçük bir askeri birlik sevk ettiğini söyledi.

Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak tanıyan ilk ülke olan ve Nisan ayında Hargeisa'ya büyükelçi atayan İsrail'in bu hamlesi, bölgedeki neredeyse tüm ülkeler tarafından kınandı.

Somalili yetkili, 50 askerden oluşan bu grubun, Şubat ayı sonlarında İran ile yaşanan gerilimin yeniden tırmanmasının hemen ardından bölgeye konuşlandırıldığını öne sürdü.

Somali istihbarat raporlarına dayandırılan iddialara göre İsrail ordusu, yerel halkla kolayca karışabilmesi ve dikkat çekmemesi için özellikle Etiyopya kökenliler başta olmak üzere Afrika asıllı askerleri görevlendirdi.

İSRAİL'DEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

İsrail askeri yetkilileri yorum yapmaktan kaçınarak konunun siyasi kanadı ilgilendirdiğini belirtti.

İddiaların İsrail medyasında yayılması üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı resmi hesaplarından bir açıklama yayınlayarak haberi kesin bir dille yalanladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Somaliland Cumhurbaşkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin uzun yıllardır gizli operasyonlarda iş birliği yaptığını açıkladı.

Güvenlik ortaklığını yeni bir seviyeye taşımakta kararlı olduklarını belirten Katz, bölgede istikrar yarattıklarını vurguladı.

CNN'in daha önce yayınladığı bir haberde ise Somaliland'ın İsrail uçaklarının İran uçuşları için ek bir askeri saha sağladığı öne sürülmüştü.

Somaliland Savunma Bakanı Muhammed Yusuf Ali ülkede bir İsrail üssünün bulunmadığını belirtirken, İsrail'in polis ve askeri personele eğitim desteği verdiğini doğruladı.