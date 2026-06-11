Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edilen ve TBMM gündemine gelmesi beklenen kanun teklifiyle savunma, güvenlik ve kamu personel sistemine ilişkin çeşitli alanlarda düzenlemeler yapılıyor.

MESLEK İCRA SINIRLAMASI

Teklifle, Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı hesabına tıp ve diş hekimliği fakültelerinde eğitim gören ancak yükümlülük süresini tamamlamadan görevden ayrılan ya da ilişiği kesilen kişilere yönelik meslek icra sınırlamaları getiriliyor. Buna göre söz konusu kişiler, belirlenen oranlara göre hesaplanan süre boyunca hekimlik veya diş hekimliği mesleğini icra edemeyecek.

SUBAYLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yapılan düzenleme ile, askerlik hizmeti hariç olmak üzere çeşitli nedenlerle TSK’dan ayrılan subayların yeniden muvazzaf olarak göreve alınmaması öngörülüyor. Böylece astsubaylara ilişkin mevcut uygulamanın subaylar için de geçerli olması hedefleniyor.

ASKERİ ALANLARIN STATÜSÜ DEĞİŞİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nda yapılan değişiklikle orduevleri, askeri gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve eğitim merkezlerinin “askeri mahal” kapsamına alınması planlanıyor.

YENİ KRİTERLER GELİYOR

Uzman erbaşların sicil sistemi yeniden düzenleniyor. Sicil notunun 100 üzerinden en az 60 olması şartı aranıyor.

Astsubaylığa geçişte ise en az dört yıl sicil alma ve sicil ortalamasının 90 ve üzeri olması koşulu getiriliyor. Kuvvet komutanlıklarının ihtiyacına göre uygun personelin astsubay çavuşluğa nasbedilmesi öngörülüyor.

KAMU YOLU AÇILIYOR

En az yedi yıl hizmet süresini tamamlayarak ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerin, belirli kamu kadrolarına atanabilmesine imkan tanınıyor. İnfaz koruma memuru, bekçi, zabıta, itfaiye eri ve güvenlik görevlisi gibi kadrolarda alımların yüzde 10’unun bu kapsamdaki personel için ayrılması düzenleniyor.

SINAV SİSTEMİ YENİLENİYOR

Uzman erbaşlığa geçişte fiziki yeterlilik, yazılı sınav ve mülakat süreçleri yeniden düzenleniyor. Fiziki testlerden en az 50, ortalama 60 puan şartı aranıyor. Mülakatlarda ise en az 70 puan alınması gerekiyor.

KESİNLEŞME ŞARTI ÖNGÖRÜLÜYOR

Güvenlik soruşturmaları ve terör bağlantısı iddiaları nedeniyle kamu görevinden çıkarılan veya göreve alınmayan kişilerle ilgili davalarda, göreve iade kararlarının uygulanması için yargı kararlarının kesinleşmesi şartı getiriliyor.

EK DERS ÜCRET SÜRESİ UZUYOR

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında görev yapan dışarıdan eğiticilere ödenen ek ders ücretlerinin uygulama süresi 2029-2030 eğitim öğretim yılı sonuna kadar uzatılıyor.

MALİ DÜZENLEMEYE GİDİLİYOR

Türkiye’nin dost ve müttefik ülkelere yapacağı savunma ve güvenlik amaçlı hibe ve yardımlara ilişkin mali süreçlerde de düzenlemeye gidiliyor. Döviz hesaplarının yönetim yetkisinin Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarına verilmesi planlanıyor.